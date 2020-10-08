Сбытчиков марихуаны задержали в Гомеле

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле милиционеры, пограничники и таможенники задержали сбытчиков марихуаны. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперация по задержанию двоих гомельчан 35 и 36 лет прошла вечером 7 октября. Во время обыска квартиры старшего из подельников правоохранители обнаружили около 1,5 кг фасованного зелья. Марихуана хранилась в пакетах, свертках и баночках, спрятанных в туалете.

"В квартире другого мужчины оперативники нашли более весомый схрон. Измельченным растительным веществом были заполнены три трехлитровые банки, пакеты, мелкая тара и коробки из-под бытовой техники. Всего изъяли около 3 кг марихуаны", - рассказала пресс-секретарь.

Обнаружить все тайники помогла служебная собака Аврора из Гомельской таможни.

Мужчин задержали, они в ИВС. За незаконный оборот наркотиков следователи возбудили уголовные дела.

Ольга Чемоданова добавила, что один из подозреваемых ранее был судим за аналогичное преступление.-0-