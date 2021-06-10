Сельчанин по частям украл дом соседа в Борисовском районе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Зоричи Борисовского района. Подозреваемому было известно, что прежний хозяин недвижимости умер, а вот то, что появился новый собственник, мужчина даже, по его словам, и не знал.

Как оказалось, домик в деревне несколько лет назад приобрел 31-летний минчанин. Мужчина редко появлялся на участке, и именно по этой причине не сразу обнаружил посягательство на свое имущество.

Узнал о произошедшем житель столицы после звонка из сельсовета. Те в ходе разговора уточнили, планирует ли он что-то делать с участком, так как помимо фундамента на нем ничего нет. Ошарашенный данной новостью мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники отдела уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД установили, что к разборке дома приложил руку 56-летний сельчанин, проживающий неподалеку. В период с 2019 по 2021 год он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом.

Часть похищенных бревен мужчина планировал использовать для стройки на своем участке, а часть уже израсходовал для растопки печи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК.-0-