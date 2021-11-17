Сельчанин погиб при пожаре дома в Ивановском районе

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе при пожаре дома погиб сельчанин, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в ночь на 17 ноября. В 1.22 спасателям от очевидца поступило сообщение о загорании в деревянном жилом доме по ул.Космонавтов в деревне Лясковичи. На момент прибытия к месту происшествия подразделений МЧС кровля жилища была полностью охвачена огнем. Со слов соседей, в доме мог находиться 60-летний хозяин. На полу в жилой комнате спасатели обнаружили его обгоревший труп.

Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждена внутренняя отделка и имущество в комнатах. Причина пожара устанавливается.-0-