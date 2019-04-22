Сельчанин в Воложинском районе пытался с помощью поджога скрыть убийство

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Воложинском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Воложинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом (ч.2 ст.139 УК). Ночью 14 апреля поступила информация о возгорании дома в деревне Шелевщина. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 65-летнего хозяина.

"Получены данные, свидетельствующие о том, что в отношении мужчины совершены противоправные действия. Установлено, что ему были нанесены ножевые ранения, а затем совершен поджог его дома. Сейчас выясняется, был ли мужчина жив на момент пожара, - сказала Татьяна Белоног. - Правоохранителями проверялись несколько версий, в результате установлена личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель соседней деревни. Мужчина скрывался в Дзержинском районе, где и был задержан сотрудниками милиции".

С задержанным работают правоохранители. Следователи установили, что убийство произошло в результате ссоры, возникшей при распитии спиртного. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления - нож. Назначены судебно-медицинские, биолого-генетические и иные экспертизы, производство которых осуществляется сотрудниками ГКСЭ.

Дальнейшим расследованием уголовного дела занимаются следователи областного аппарата УСК по Минской области.-0-