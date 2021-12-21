Семь человек погибли за сутки при пожарах в Беларуси

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли семь человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"20 декабря в 21.53 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Жиличи Ивьевского района Гродненской области. В результате была уничтожена кровля, повреждены перекрытие, мебель и имущество. В жилой комнате обнаружено тело погибшего хозяина дома", - отметили в МЧС.

Сегодня, 21 декабря, в 00.09 поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме в деревне Житин Жабинковского района Брестской области. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В огне погиб хозяин дома 1970 года рождения.

Еще одно сообщение о пожаре в жилой двухкомнатной квартире по проспекту Независимости, 127 Первомайского района Минска поступило в МЧС 21 декабря в 01.49. Погибли два человека.

Два пожара с гибелью людей за минувшие сутки были зарегистрированы в Копыльском и Молодечненском районах Минской области. Еще один человек погиб при пожаре в Могилевском районе.

Причины инцидентов устанавливаются.-0-