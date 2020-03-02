Семь человек травмированы за выходные в ДТП в Минской области

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за выходные в ДТП травмированы семь человек, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"С 29 февраля по 1 марта на дорогах области произошло 7 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы", - сказали в УВД.

Так, 29 февраля в 20.25 вблизи поселка Свислочь Пуховичского района водитель совершил наезд на переходившую проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода 40-летнюю местную жительницу. В результате пешеход была госпитализирована в больницу. За рулем авто находился 45-летний житель поселка Дружный.

Еще одно ДТП произошло 1 марта в 12.00 в поселке Мачулищи Минского района. Житель Минска, двигаясь задним ходом по дворовой территории на автомобиле Toyota, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части 84-летнего пешехода. Пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.

В Пуховичском районе 1 марта около 23.20 произошло попутное столкновение. 45-летняя жительница Могилевской области, управляя автомобилем Nissan, при перестроении с правой полосы в левую, не уступила дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю Renault. В результате произошло столкновение.

Госавтоинспекция напоминает: перестроение - самый опасный вид маневрирования, поэтому каждый автомобилист должен быть предельно внимательным и осторожным, чтобы избежать аварийных ситуаций. Необходимо избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов, повысить внимание при проезде пешеходных переходов.-0-