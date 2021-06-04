Семь раз судимый мужчина приговорен к 3 месяцам ареста за надругательство над госфлагом

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района вынес приговор по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Перед судом предстал мужчина 1984 года рождения, ранее семь раз судимый. На этот раз он признан виновным в надругательстве над государственным флагом Беларуси.

Доказано, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока вблизи здания Солигорского межрайонного отдела управления ДФР КГК по Минской области и Минску в Солигорске. Это видели посторонние. В результате флаг был поврежден, тем самым управлению причинен ущерб.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 месяцев ареста. Также по месту отбывания наказания к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения в связи с хроническим алкоголизмом.

Кроме того, с обвиняемого в пользу управления ДФР КГК будет взыскано Br48 в качестве возмещения материального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-