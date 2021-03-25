25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара из Минска приехала пикетировать в Дзержинский район, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

На автодороге Дзержинск - Заславль вблизи деревни Вертники сотрудники Дзержинского РОВД задержали 48-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, которые организовали с использованием незарегистрированной символики пикет на обочине.

"Установлено, что семейная пара приехала из Минска на дачу, расположенную в Дзержинском районе, и решила устроить несанкционированный пикет. На своем дачном доме супруги также вывесили БЧБ-полотно. В доме были обнаружены плакаты с протестными лозунгами", - отметили в УВД.

В отношении обоих супругов составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в столице.-0-