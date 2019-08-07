Семейная пара найдена мертвой в минской квартире

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения вечером 6 августа в квартире жилого дома на ул.Чернышевского тел 63-летних супругов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Следователи с участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ провели осмотр места происшествия. Изъяты девять бутылок от различных спиртных напитков, опрошены родственники и соседи. Установлено, что супруги злоупотребляли спиртными напитками.
"Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства выясняются", - проинформировали в СК.-0-
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