13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара утонула в Пуховичском районе. Информация о несчастном случае размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня днем семья из Минска отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны. Отец с малолетним сыном поплыли кормить лебедей. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду.

На помощь бросилась 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть. Без признаков жизни ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. Тело мужчины из воды извлекли сотрудники ОСВОДа.

Следователи с экспертами работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.-0-

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