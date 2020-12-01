1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейного скандалиста из Солигорска привлекут к уголовной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 38-летний житель Солигорска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал со своими родителями. Как выяснилось, 68-летний отец отказался покупать спиртное сыну, что и явилось катализатором конфликта.

Оперативники установили картину произошедшего. "Разъяренный и подогретый алкоголем мужчина сначала бросал различные бытовые предметы в мать, а потом взял металлическую трубу от пылесоса и стал наносить удары отцу. Затем взял на кухне нож и направил острие в сторону отца, при этом высказывал угрозы расправы. Вызов сотрудников милиции вынудил дебошира бежать. Однако далеко скрыться скандалисту не удалось - сотрудники милиции обнаружили беглеца", - рассказали в УВД.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). -0-