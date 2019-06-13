Семейный подряд в Слуцке реализовал схему по выкачиванию денег из госпредприятия

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Солигорской межрайонной финансовой милиции и межрайонного комитета государственного контроля выявили масштабное хищение денежных средств у коммунального строительного унитарного предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Реализовали схему по выкачиванию денег муж и жена. Первый являлся директором государственного стройпредприятия, вторая - главой коммерческой фирмы, обе структуры расположены в Слуцке.

С ноября 2012 года по сентябрь 2016-го они систематически похищали денежные средства КСУП. Директор фирмы заключала договоры подряда на объектах строительства, финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств. По указанию ее мужа работали на этих объектах подчиненные ему работники КСУП. Поскольку директор госпредприятия имел определенное влияние и обширные связи среди заказчиков, то, как правило, проблем с подписанием актов выполненных работ у его супруги не возникало. Денежные средства, поступающие на расчетные счета коммерческой организации, муж и жена использовали в личных целях.

Семейный подряд за пять лет причинил предприятию ущерб в особо крупном размере - более Br80 тыс. По фактам хищений в отношении супругов возбуждено 12 уголовных дел по ст.210 УК.

Фигуранты арестованы и содержатся под стражей. Причиненный их действиями ущерб возмещен в полном объеме.-0-