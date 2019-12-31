Семеро пострадавших в ДТП под Псковом встретят Новый год в больнице

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медучреждениях Псковской области остаются семь из девяти пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В больницах останутся 6 взрослых и один ребенок. "Одного ребенка вчера забрала бабушка, одна из взрослых сегодня уедет домой", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, 30 декабря около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Первоначально в Псковскую областную больницу были госпитализированы 13 взрослых, шести из них оказана амбулаторная помощь. Один человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших двое. Их направляли в детскую областную клиническую больницу.-0-