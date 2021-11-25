Семеро водителей столичного предприятия обвиняются в хищении дизтоплива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске семь водителей обвиняются в присвоении дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Среди различных противоправных посягательств на собственность особое место занимают хищения, совершаемые в форме присвоения или растраты. Данная категория преступлений не относится к коррупционным, однако степень их общественной опасности исключительно велика, поскольку в основном данные преступления совершаются работниками предприятий и организаций, на которых работодателем возлагается ответственность по обеспечению сохранности материальных ценностей. Зачастую при совершении данной категории преступлений имущественный вред причиняется государственной собственности", - отметили в СК.

Так, Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование семи уголовных дел о присвоении и растрате имущества лицами, которым оно вверено по ч.1 ст.211 УК.

Все обвиняемые работали водителями автомобилей либо специальной техники открытого акционерного общества с долей государственной собственности в уставном фонде, расположенного на территории Заводского района столицы, и на основании заключенных с ними договоров являлись материально-ответственными лицами.

"Для выполнения возложенных на них задач у водителей в постоянном пользовании находились электронные топливные карты, с использованием которых ими самостоятельно в течение рабочих смен производились заправки закрепленной за ними техники. Сведения о произведенных заправках вносились водителями автомобилей в путевые листы, а водителями специальной техники в ведомости расхода топлива, которые вместе с чеками в конце рабочей смены, либо в конце месяца соответственно передавались диспетчеру", - рассказали в ведомстве.

Имея большой опыт работы на предприятии, зная реальные расходы топлива закрепленных за ними единиц техники, установленные законодательно нормы расхода, по которым производится списание, и понимая, что при определенных условиях и выполнения работ расход топлива можно уменьшить, водители стали производить экономию топлива. В дальнейшем сэкономленное топливо либо обращали в свою пользу, заправляя баки личных автомобилей, либо отчуждали в пользу третьих лиц (родственников, знакомых либо вовсе незнакомых лиц), получая за это материальное вознаграждение.

На протяжении месяца таким образом каждый из водителей в среднем присвоил около 250 л дизельного топлива, что в общем составило более 1,7 тыс. л на общую сумму более Br3,6 тыс.

После того, как факты хищения были выявлены, материалы были направлены в правоохранительные органы.

Все фигуранты - мужчины в возрасте от 43 до 62 лет, лишь один из них ранее судим. В ходе расследования они дали признательные показания, ущерб, причиненный их противоправными действиями, возместили в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело в отношении одного из мужчин направлено прокурору для направления в суд. Все остальные освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной.

По результатам расследования руководителю общества следователем внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в связи с отсутствием контроля за исполнением должностных обязанностей подчиненными сотрудниками со стороны руководства предприятия и организационного учета материальных ценностей с конкретными предложениями по недопущению аналогичных преступлений впредь. Кроме того, указанное представление направлено для сведения в орган исполнительной и распорядительной власти.-0-