Семерых жителей Мозыря задержали за незаконную ловлю рыбы в зоне отчуждения

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Мозыря задержаны за незаконную ловлю рыбы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Пограничники 3 июня в районе отселенной деревни Рожава Наровлянского района остановили для проверки автомобиль УАЗ. В машине было 7 человек.

"При осмотре авто пограничники совместно с сотрудниками Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 95 рыб различных видов общим весом более 59 кг. Ущерб природным ресурсам оценен на сумму более Br20 тыс.", - проинформировали в Госпогранкомитете.

По факту незаконной добычи рыбы Наровлянским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК.-0-