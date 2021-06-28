28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семилетний велосипедист пострадал в ДТП в Ветке, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 26 июня около 15.50. 28-летний водитель "Тойоты" на дворовой территории совершил наезд на семилетнего велосипедиста. Мальчик выехал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в Ветковскую центральную райбольницу.

Госавтоинспекторы напомнили взрослым: важно проводить с детьми беседы о правилах поведения на дороге и вблизи нее. "Они должны понимать, что дорога - зона повышенной опасности, а выезжать на нее из-за припаркованных авто, не убедившись в безопасности, ни в коем случае нельзя, ведь водитель не остановится за секунду", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде. Если ребенок еще не понимает, чем может обернуться его невнимательность, то не стоит отпускать его на улицу одного.

Всего, по информации ГАИ, за минувшие выходные в Гомельской области в ДТП погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы различной степени тяжести.-0-