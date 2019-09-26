Семья мошенников из Витебска обманула более 30 человек

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали от действий семьи мошенников из Витебска: людей уговаривали взять в кредит технику и обещали выплачивать деньги банку, но не выполняли обещанного. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили более 30 человек, которые стали жертвами мошенников в сфере потребительского кредитования. Только четверым из них причинен ущерб свыше Br25 тыс. Общая сумма будет установлена во время следствия", - проинформировала Ольга Чемоданова.

По информации правоохранителей, криминальный бизнес организовала семья из четырех человек. Они находили ведущих асоциальный образ жизни людей и уговаривали оформлять на себя технику в кредит. Телевизоры, холодильники, микроволновые печи, телефоны, планшеты забирали себе, обещая вносить платежи самостоятельно. Если получить заем не удавалось, на клиента в банке оформляли кредитную карту, которую дельцы забирали себе и после снимали с нее деньги.

За услугу людям платили от Br50 до Br100. После сделки злоумышленники исчезали - погашать кредиты они не собирались. Товар реализовывался по заниженным ценам через финансовую структуру, работающую по принципу ломбарда.

"Подельниками в преступной схеме были специалисты и продавцы-консультанты двух крупных торговых сетей. Они помогали оформлять необходимые документы и улаживать с банками вопросы платежеспособности клиентов. За это получали вознаграждение от соучастников. Вдобавок работники магазина официально премировались ничего не подозревающим руководством за успешную реализацию техники", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на подозреваемых после получения оперативной информации. Показания потерпевших и их задолженность перед финансовыми учреждениями дали основания задержать причастных к делу лиц.

Сейчас все фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).-0-