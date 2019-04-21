Семья погибла в ДТП на трассе в Барановичском районе

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в дорожно-транспортном происшествии на трассе М1 погибла семья, в том числе ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГКИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 апреля около 14.20 на автодороге Брест-Минск-граница России. По предварительной информации, автомобилем "Субару Форестер" управлял 50-летний минчанин. На 191-м км трассы машина съехала в правый кювет, переехала противопожарный ров и въехала в лесопосадку, где опрокинулась. В салоне находились ребенок 2007 года рождения и его 45-летняя мать. В результате ДТП водитель и пассажиры погибли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства аварии выясняются. Установлено, что погибшие были пристегнуты ремнями безопасности.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома