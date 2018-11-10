Семья с детьми спасена при пожаре в общежитии Сенно

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из общежитий города Сенно произошел пожар, спасена семья с двумя детьми, один из которых пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

ЧП случилось после полуночи 10 ноября. Горела комната на третьем этаже трехэтажного здания общежития УП "Сенненское ЖКХ".

Жильцов спасла своевременная сработка автономного пожарного извещателя. Арендатор - 25-летняя санитарка Сенненской ЦРБ, ее муж, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, и сыновья 2012 и 2016 годов рождения покинули жилище. Однако младший из детей получил ожоги 1-2 степени (35% тела) и был госпитализирован.

В комнате повреждены постельные принадлежности, кровать. Причина пожара устанавливается.-0-