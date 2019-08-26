Семья с маленьким ребенком пострадала в ДТП в Барановичах

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах легковой автомобиль врезался в дерево. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, в том числе маленький ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 24 августа около 11.15. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Каптюр" находилась 29-летняя жительница Барановичского района. Двигаясь по ул.Наконечникова, она не справилась с управлением, выехала на газон и врезалась в дерево. В результате ДТП травмированы водитель, ее четырехлетняя дочь и 57-летняя мать. Пострадавших госпитализировали.
ГАИ проводит проверку. Водитель пояснила, что этот автомобиль приобрела недавно, у него автоматическая коробка передач. Во время движения женщина перепутала педали.-0-