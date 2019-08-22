Семья с маленькими детьми спаслась на пожаре в Ошмянах благодаря извещателю

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семья с двумя маленькими детьми спаслась на пожаре в Ошмянах благодаря автономному пожарному извещателю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Франтишканской поступило ранним утром 21 августа. Через 3 минуты первые расчеты уже прибыли к месту происшествия. В здании наблюдалось задымление.

"В доме проживает супружеская пара с двумя детьми 2016 и 2018 годов рождения. К счастью, никто из них не пострадал. Взрослые проснулись от сигнала автономного пожарного извещателя, в доме пахло дымом. Семья поспешила покинуть жилище", - рассказали в управлении МЧС. Оказалось, что горела проводка в одной из стен.

В 2018 году благодаря сработкам автономных пожарных извещателей в регионе спасено более 20 человек, в том числе шестеро детей. В 2019 году зафиксировано 3 подобных случая.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС