12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья с тремя детьми пострадала в ДТП на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 11 апреля около 22.00 водитель автомобиля "Фольксваген" двигался в районе 19 км внешнего кольца МКАД. Увидев препятствие в виде животного, мужчина резко затормозил. В это время ехавший за ним водитель автомобиля "Мазда" не успел среагировать и столкнулся с "Фольксваген". Следом в "Мазду" врезался автомобиль "Опель".

В результате ДТП травмы получили все находящиеся в автомобиле "Мазда": отец, мать и трое детей 2020, 2018 и 2009 года рождения, а также водитель автомобиля "Фольксваген". Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении.-0-