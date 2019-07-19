Сэндвич-панели на Br40 тыс. пытались незаконно ввезти из-за границы

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможенного поста "Козловичи" пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза незадекларированной партии строительных материалов, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автопоезд под управлением гражданина Казахстана следовал транзитом из Нидерландов. В машине перевозилось более 250 строительных сэндвич-панелей. При таможенном контроле инспекторы обнаружили 72 сэндвич-панели, сведения о которых не были указаны в предоставленных к оформлению документах. По предварительной оценке, стоимость незаявленного груза составила около Br40 тыс.

В отношении перевозчика таможня начала административный процесс по ч.1 ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предметов административного правонарушения без их конфискации.-0-