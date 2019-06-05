Сербский перевозчик пытался ввезти в Беларусь незадекларированное детское питание на Br40 тыс.

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли ввоз партии незадекларированного детского питания на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Сербский перевозчик пересекал белорусско-польскую границу через пункт пропуска "Козловичи". Водитель автопоезда "Мерседес" представил к таможенному оформлению документы, в которых товар был заявлен в меньшем количестве, чем фактически перемещался в грузовых отсеках. Он пытался незаконно ввезти более 77 тыс. единиц детского питания в ассортименте стоимостью Br40 тыс.

По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.-0-

Фото Брестской таможни