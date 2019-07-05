Сергей Ровнейко приговорен к 12 годам колонии за взятки

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд 4 июля в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Ровнейко и Дмитрия Тихомолова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Сергей Ровнейко работал помощником Президента Беларуси - инспектором по Гродненской области. Дмитрий Тихомолов был гендиректором СООО "Вестерн Технолоджиз", председателем ОО "Белорусская федерация бокса".

Приговором суда Сергей Ровнейко признан виновным в получении взятки в крупном размере. На основании ч.3 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Он также лишен на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти.

Дмитрий Тихомолов признан виновным в даче взятки в крупном размере. Согласно ч.2 ст.431 УК суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.-0-