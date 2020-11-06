Серия дачных краж раскрыта в Дятловском районе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска Дятловского райотдела милиции раскрыли серию краж из дачных домов, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

На сегодня речь идет как минимум о шести фактах хищений различного имущества граждан, в первую очередь медных компрессоров от холодильников.

При очередной краже мужчину увидели очевидцы и сообщили приметы в милицию. В ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель одной из деревень Дятловского района. Молодой человек воровал в соседних населенных пунктах из нежилых домов, перемещаясь на велосипеде.

Правоохранители изначально выдвинули версию о том, что все хищения совершает одно и то же лицо. После краж на месте преступления злоумышленник оставлял окурок одной марки сигарет. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".-0-