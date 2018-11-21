Серия краж бритвенных принадлежностей произошла в Гомеле

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Практически одновременно в Гомеле были совершены кражи бритвенных принадлежностей в магазинах торговой сети по продаже парфюмерии, бытовой химии и средств гигиены, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Первый случай зарегистрирован в милиции 11 ноября. Днем группа неизвестных зашла в магазин и похитила 24 упаковки кассет для бритья, 3 бритвы со сменными кассетами и 2 геля после бритья на Br1525. Спустя час эта компания посетила торговую точку в другом районе областного центра. Воры унесли влаговпитывающие салфетки, махровое полотенце, 2 электрические зубные щетки и 3 упаковки туалетной воды более чем на Br290.

По словам официального представителя УВД, преступники действовали слаженно и быстро. В считанные минуты с прилавков исчезали дорогостоящие бритвенные станки и кассеты с лезвиями. Притягательность этого товара вполне объяснима: цена достаточно высока, а размер небольшой. Злоумышленники предусмотрели все, кроме того, что их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Ими оказались трое мужчин и одна женщина, приехавшие из Бобруйска. К этой компании примкнул и гомельчанин. Мужская часть квинтета ранее попадала в поле зрения правоохранителей за подделку документов, кражу, разбой и хулиганство.

Вскоре в милицию поступило очередное заявление об аналогичной краже. 18 ноября заведующий одного из магазинов города сообщил о похищении 25 кассет с лезвиями для бритья на Br1061. Оперативные работники, изучив записи видеонаблюдения, установили личность вора - это ранее судимый за кражу 34-летний гомельчанин.

19 ноября во время проведения разыскных мероприятий милиционеры вышли на след вора. "На момент задержания он успел вновь незаконно отовариться 13 кассетами с лезвиями для бритья на сумму в Br350", - рассказал Виталий Пристромов.

По факту совершения краж возбуждены уголовные дела. Правоохранители выясняют мотивы совершения преступлений.-0-