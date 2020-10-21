Серия краж из автомобилей аккумуляторов раскрыта в Борисове

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове раскрыта серия краж из автомобилей аккумуляторов, сообщили БЕЛТА в МВД.

В начале октября в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД одно за другим стали поступать сообщения по фактам хищений из автомобилей. Предметом посягательства становились аккумуляторные батареи и дизельное топливо, а местом преступления - старая часть города и прилегающие деревни.

Первая кража была по улице Советской, где из припаркованного во дворе автомобиля "Даф" похитили две аккумуляторные батареи. На следующий день была похожая картина на соседней улице. Спустя какое-то время череда краж произошла в расположенной в километре от города деревне Пчельник.

Выйти на след злоумышленников удалось благодаря информации жителей окрестных домов. Граждане рассказали правоохранителям о подозрительных личностях, которые в ночные часы копошились на автомобильной стоянке. Как стало известно, в ту ночь у жильца одного из домов похитили две аккумуляторные батареи. Вскоре правоохранители установили, что злоумышленники работают в паре и передвигаются на "Жигулях" с российскими номерами.

В ходе оперативных мероприятий фигурантов задержали, ими оказались двое неработающих местных жителей 57 и 45 лет. За плечами одного из них есть не одна судимость. Похищенное приятели перепродавали, а то, что сбыть не получалось, сдавали на заготовительные пункты. Сейчас установлено около 10 эпизодов криминальной деятельности борисовчан. Возбуждены уголовные дела по ст.205 УК (кража). Проверяется причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории города и района.-0-