Серия краж крупного рогатого скота раскрыта в Могилевской области

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области раскрыли серию краж крупного рогатого скота, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

"Осенью этого года с территорий пяти ферм в Кличевском, Чаусском и Славгородском районах были похищены около 40 голов молодняка крупного рогатого скота. Общий ущерб составил более Br20 тыс.", - рассказали в УВД.

В результате оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска вышли на след подозреваемых. В конце октября при совершении очередной кражи скота в Славгородском районе злоумышленники были задержаны. Ими оказались трое неработающих могилевчан, от 38 до 42 лет. Все они ранее были судимы за подобные преступления.

На территории молочно-товарных ферм мужчины проникали по ночам. Животных выводили из сараев и грузили в микроавтобусы, которые заранее брали в аренду. Молодняк крупного рогатого скота реализовывали живым весом знакомым мясникам.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых и возбуждено уголовно дело.

Как рассказали в управлении уголовного розыска УВД облисполкома, в 2020 году на территории Могилевской области зафиксировано 14 фактов краж крупного рогатого скота и лошадей. Сельхозорганизациям и хозяевам частных подворий причинен ущерб на сумму более Br46 тыс. В восьми случаях злоумышленники похищали крупный рогатый скот, в остальных - лошадей. В основном животные пропадали с территорий молочно-товарных ферм и сельхозпредприятий, из частных подворий совершены 4 кражи.-0-