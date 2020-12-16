Серийного автовора задержали в Гомеле

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали серийного автовора. Он разбивал стекла в машинах и похищал оставленные в салоне вещи, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Первое сообщение о пропажах из авто поступило 25 сентября. Владелец "Рено" рассказал, что ночью из салона похищены ноутбук, мобильный телефон, 3G-модем и полный комплект водительских документов и на автомобиль. Тогда установить злоумышленника не удалось.

29 октября поступили сразу три аналогичных сообщения. В Железнодорожном районе Гомеля разбили стекло задней левой двери BMW X5. Пропали кожаная сумка с документами и портмоне. На улице Телегина из "Ниссана" похитили портмоне с Br15. Возле дома по улице Кожара пострадал также "Ниссан". Заявлена пропажа мужской сумки и кожаного кошелька.

"Оперативники уголовного розыска поняли, что работает серийник. Слишком уж похож метод совершения преступления. Везде найдены фарфоровые наконечники от свечей зажигания, которыми и разбивали стекла. Началась кропотливая работа по установлению причастного к этим кражам", - рассказал официальный представитель.

25 ноября о подобных происшествиях сообщили из Новобелицкого района. Из "Рено" исчез рюкзак с ноутбуком и Br160. Из "Лады" похитили мужскую барсетку с паспортом.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника 30 ноября. Им оказался 42-летний гомельчанин, который ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи как в Беларуси, так и в России. "С 2008 года он жил и работал в соседней стране, где и успел отметиться на криминальном поприще. В этом году мужчина вернулся в Гомель. Снял квартиру в центре города и стал устраивать вылазки в разные районы города для преступлений. Визуально осматривал салоны машин, если там что-то цепляло его взгляд, разбивал стекло", - уточнил Виталий Пристромов.

По всем фактам краж из автомобилей возбуждены уголовные дела. Мужчину арестовали, он в СИЗО. Устанавливается причастность гомельчанина к другим аналогичным преступлениям.-0-