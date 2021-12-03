Серийного автовора задержали в Гомеле

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали 38-летнего горожанина за серию краж из автомобилей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Первое сообщение о краже поступило в оперативно-дежурную службу Советского РОВД Гомеля еще 15 октября. Тогда около одного из домов по пер.Пожарному из незакрытого "Мерседеса" был похищен навигатор, рулетка, штангенциркуль и $10. Сразу установить злоумышленника не удалось.

9 ноября новое сообщение: во дворах на ул.Циолковского из багажника "Мазды" пропали два рюкзака с рыболовными снастями. Владелец оценил украденное более чем в Br2 тыс.

В ночь на 18 ноября с территории домовладения по ул.Рокоссовского исчезли уровень, два газовых ключа, рожковые ключи и рубанок. Той же ночью из "Фольксвагена" на ул.Циолковского - Br150 и набор ключей.

"Сыщики связали все факты воедино - слишком похожий почерк. Понимали, что, если вора не остановить, кражи продолжатся. Но беззаконник был осторожен, старался следов не оставлять, в зоне действия видеокамер не светиться", - рассказали в УВД.

В ночь на 21 ноября преступник перепрыгнул через забор на территорию дома по ул.Котовского и похитил из машины 4 колеса. В тот же день 38-летнего гомельчанина задержали.

В отношении горожанина возбуждены уголовные дела по фактам краж, совершенных повторно. В УВД отметили: ранее мужчина 14 раз был судим за кражи. За два последних года он 15 раз привлекался к административной ответственности - в основном за употребление алкоголя, мелкие хищения, умышленное причинение телесных повреждений, нарушение правил дорожного движения и безбилетный проезд.-0-