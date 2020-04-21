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21 апреля 2020, 12:34

Серийного автовора задержали в Мозыре

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырские оперативники задержали подозреваемого в серии автокраж, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Несколько автовладельцев из райцентра заявили в милицию о кражах из машин. "Осмотры мест происшествий указывали на схожесть действий. Почерк преступника везде совпадал: разбитое стекло, вскрытый капот и пропавшая аккумуляторная батарея. Установить личность злоумышленника в течение дежурных суток не удавалось, но работа по розыску продолжалась", - рассказали в УВД. Вскоре оперативники вышли на след 27-летнего ранее судимого местного жителя, однако он скрылся.

18 апреля в Мозырский РОВД вновь поступили сообщения от автовладельцев: были повреждены сразу шесть машин, в пяти из них отсутствовали аккумуляторы. "На этот раз скрыться от сыщиков подозреваемому не удалось. Ближе к вечеру мозырянина задержали. По месту его жительства обнаружили все пропавшие 18 апреля аккумуляторы", - уточнили правоохранители.

Проверяется причастность молодого человека к автокражам в других районах области. Мозырским РОСК дана правовая оценка его действиям, возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома

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