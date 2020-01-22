Серийного автовора задержали в Жлобинском районе

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобинского района совершил серию краж из автомобилей, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сразу восемь автовладельцев обратились в Чечерский РОВД утром 1 декабря прошлого года. Ночью неизвестный вскрыл и обворовал их машины. Во всех случаях почерк был схож: взломаны замки водительских дверей, из-под капотов исчезли аккумуляторы, из салонов - магнитолы, динамики, карты памяти, FM-модуляторы, из багажников - инструменты. Все авто были припаркованы на улице в трех точках города и не оборудованы сигнализацией. Общий ущерб превысил Br1,5 тыс.

Оперативники вышли на след ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Жлобинского района. Вечером 20 января мужчину задержали. Во время обыска у него дома обнаружили часть украденного. Аккумуляторы он сдал в скупку б/у запчастей, остальное продал через интернет.

Молодой человек пояснил, что в конце ноября договорился с жителем Чечерска на обмен автомобилями. Однако сделка не состоялась, и парень решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь.

"Есть основания полагать, что задержанный пошел на дело не один. Правоохранители устанавливают его возможных подельников", - отметили в МВД. Возбуждено уголовное дело.-0-