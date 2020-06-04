Серийного дачного вора задержали в Витебском районе

4 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали серийного дачного вора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники милиции задержали злоумышленника в Витебском районе, когда тот совершал кражу. Преступным промыслом занимался 35-летний житель Ушачского района, освободившийся из мест заключения в декабре прошлого года. За прошедшее время он успел совершить целую серию преступлений, "специализируясь" на кражах из дачных домов. Мужчина забирался в чужие владения и выносил оттуда все, что мог, даже отслужившие свой срок вещи, например, неработающий будильник и проржавевший мангал. Многие из них, в том числе совершенно не нужные, правоохранители обнаружили позднее при обыске жилища злоумышленника.

Всего на счету подозреваемого минимум 15 обокраденных дач, расположенных в Полоцком, Шумилинском, Докшицком и Ушачском районах Витебской области. Как полагают правоохранители, эпизодов может быть намного больше. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.-0-