Серийного вора задержали в Бресте

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители задержали с поличным мужчину, который подозревается в серии краж из торговых павильонов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В милицию стали поступать заявления о кражах из необорудованных охранной сигнализацией объектов на территории Ленинского и Московского районов Бреста. Так, в центральной части города было совершено семь похожих преступлений. Ночного вора интересовали исключительно деньги.

Ночью сотрудники Ленинского РОВД на Привокзальной площади задержали брестчанина. "Внимание оперативников привлекло необычное поведение мужчины, который ходил вокруг здания и что-то высматривал. Подойдя к нему поближе, милиционеры увидели: по приметам незнакомец похож на человека, которого разыскивают по подозрению в совершении серии краж", - рассказала Наталья Сахарчук.

У задержанного был обнаружен и изъят набор для взлома. Установлено, что перед очередной кражей 31-летний безработный горожанин переодевался в лесу. Свою одежду он складывал в рюкзак и оставлял там же. В один из ночных визитов в торговый павильон мужчина прихватил с собой ящик для пожертвований, в котором находились около Br630.

Брестчанин сознался в содеянном. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.-0-