Серийного вора задержали в Микашевичах

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Микашевичах сотрудники Лунинецкого РОВД задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек родом из Микашевичей, но в последнее время жил и работал в Минске. Оперативники выяснили, что первую кражу он совершил осенью 2019 года - вынес из церкви тогда более Br1,5 тыс. В этот же храм мужчина дважды проникал в прошлом году.

"Затем фигурант затаился. Снова принялся за старое в прошлом месяце, приехав из столицы домой на выходные. 14 февраля проник в небольшое кафе. Из кассы взял Br80 и банковскую карту с ПИН-кодом, с которой снял еще Br10. В марте мужчина зачастил с преступным промыслом: вынес из частного магазина более Br300, из аптеки - Br20, 5 шоколадных батончиков и набор элитного алкоголя, принадлежащий владельцу аптеки", - рассказали в УВД. В ночь задержания фигурант забрался в парикмахерскую, в которой не оказалось денег, затем из киоска забрал Br700. Милиционеры задержали его с поличным.

Фигурант выбирал объекты, не оснащенные сигнализацией и камерами видеонаблюдения, а входные двери были из ПВХ. Возбуждено несколько уголовных дел за кражи.-0-