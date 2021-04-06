6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Серийного вора задержали в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Как отметили правоохранители, в милицию с заявлением о пропаже обратился 42-летний мужчина, который рассказал о похищенном телефоне. Гаджет стоимостью более Br500 пропал из комнаты общежития по улице Космонавтов. В начале заявитель думал, что потерял телефон, но, сопоставив факты, пришел к правоохранителям за помощью: он вспомнил, что оставлял средство связи в комнате.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева установили, что к случившемуся причастен 42-летний, ранее уже неоднократно судимый за кражи, могилевчанин. "Он проходил по коридору общежития и увидел, что дверь недостаточно плотно заперта. Заглянув внутрь, обнаружил отсутствие хозяина комнаты, приметил лежащий на столе телефон и забрал его с собой. После мужчина продал чужое имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды", - отметили в УВД.

Через несколько дней еще один мужчина обратился в милицию за помощью: 59-летний житель областного центра рассказал, что в доме по той же улице Космонавтов у него пропали личные вещи. На этот раз объектом посягательства стали 4 удочки, 2 газовые горелки, которые владелец хранил в подвальном помещении. Выяснилось, что все тот же мужчина забрался внутрь и украл имущество на общую сумму более Br200.

Чуть позже, когда ему снова понадобились деньги, он познакомился с 67-летним пенсионером, который тоже проживал в одном из домов по улице Космонавтов. Мужчины распивали спиртные напитки дома у пенсионера, а после вор незаметно унес из квартиры три перфоратора, мобильный телефон, две электродрели и фотоаппарат на общую сумму Br500. "После обнаружения пропажи своих вещей пожилой мужчина сразу же обратился в милицию. По его словам, он даже не подозревал, что новый знакомый так с ним обойдется.

Похищенное частично изъято. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-