Серийную карманницу задержали в Мозыре

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска УВД облисполкома совместно с коллегами из Мозырского РОВД задержали жительницу одной из деревень Калинковичского района за карманную кражу, сообщил БЕЛТА старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Жительница Мозыря, заметив пропажу кошелька на кассе в одном из городских магазинов 22 мая, сообщила об этом в милицию. Из торговой точки были изъяты записи камер видеонаблюдения и получена фотография предполагаемой преступницы.

К тому моменту в Мозыре уже было несколько заявлений от граждан о карманных кражах, произошедших в основном в магазинах либо общественном транспорте. "Оперативники предположили, что работает серийный карманник", - подчеркнули в УВД.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска УВД облисполкома Виктор Чикунов, возникли определенные трудности с идентификацией личности карманницы. По данным оперативников, на территории близлежащих районов такой жительницы не было. Как выяснилось, 45-летняя женщина ранее была неоднократно судима за похожие кражи. "География ее преступлений - практически вся Беларусь. Не имея семьи, она появлялась в разных уголках республики, где совершала новые преступления", - подчеркнули в милиции. В 2017 году, освободившись из исправительной колонии, она отправилась в Калинковичский район к знакомому, с которым вела переписку из мест лишения свободы.

По факту кражи Мозырский РОСК возбудил уголовное дело. Сотрудники милиции совместно со следователями устанавливают все эпизоды преступной биографии женщины.-0-