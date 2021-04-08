Серийные автомобильные воры задержаны в Минске

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны серийные воры, вскрывавшие автомобили. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сыщики вышли на двоих жителей столицы 51 и 44 лет. По предварительной информации, мужчины совершали хищения на протяжении нескольких лет: проникали в автомобили и забирали только ценные вещи. В основном объектами посягательств были иномарки 2000-х годов выпуска с механическим замком, незамысловатой сигнализацией или без нее. Подельники начинали работать, когда водитель выходил из машины: сигнализацию отключали, перехватывая радиосигнал специальным устройством, а замки открывали отмычками", - рассказали в МВД.

Задержанные старались продать похищенное, но часть имущества хранилась в гараже одного из них. Во время осмотра бокса милиционеры обнаружили более 550 вещей, включая велосипеды и наборы инструментов.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Продолжается работа по установлению причастности фигурантов к иным преступлениям, в том числе имущественным.-0-