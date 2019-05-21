21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийных автоворов задержали в Мозыре, на их счету 10 краж. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сообщения о кражах из авто от жителей Мозыря начали поступать в начале мая. В основном злоумышленники обворовывали подержанные иномарки, припаркованные у дороги на ночь или на несколько дней. Похищали музыкальные системы, аккумуляторы, огнетушители, наборы инструментов, рыболовные снасти, продукты и даже нижнее белье. Выбирались безлюдные места, в том числе без камер видеонаблюдения.

Выйти на след подозреваемых помог очевидец. Мужчина рассказал, что видел четырех человек, которые порезали брезент в грузовике. Но из фуры ничего не пропало - судя по всему, несколько тяжелых двигателей на $70 тыс. злоумышленники не решились украсть. "Мы установили, что к хищениям причастны жители райцентра. Это двое братьев 1998 и 2001 годов рождения, а также двое их знакомых - одному 20 лет, а другому 16. Самые младшие соучастники оказались непосредственными исполнителями хищений, часть преступлений они совершили вдвоем", - рассказал первый заместитель начальника Мозырского РОВД Андрей Процко. Известно, что несовершеннолетний подозреваемый ранее не судим, однако обучается в спецшколе и живет в неблагополучной семье.

Воры ездили на авто отца самого старшего фигуранта. Искали незапертый транспорт, необорудованный сигнализацией, либо взламывали замки отверткой. Похищенное делили между собой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража). Сейчас оперативники проверяют криминальный квартет на причастность к аналогичным преступлениям. Уже известно о 10 подобных фактах с общим ущербом на несколько тысяч рублей.-0-