Серийных гаражных воров задержали в Гродненской области

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области раскрыли серию краж из гаражей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Хищения регистрировались в Новогрудском, Лидском, Волковысском и Дятловском районах. Меньше чем за неделю было вскрыто почти два десятка гаражей.

"Учитывая схожий почерк совершения противоправных деяний, правоохранители выдвинули версию, что во всех случаях "работают" одни и те же люди. Под подозрения попали трое жителей Новогрудка. Всем до 30 лет, все ранее судимы за совершение корыстных преступлений", - рассказали в милиции.

Во время совершения очередной кражи в Дятловском районе подозреваемых задержали при силовой поддержке ОМОНа.

Возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность подозреваемых к совершению преступлений аналогичного характера.-0-