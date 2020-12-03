3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийный фальшивомонетчик из России обманывал в Беларуси пользователей торговых интернет-площадок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой. Сбытчиком поддельных долларов и российских рублей оказался 34-летний россиянин, проживавший у супруги, жительницы Витебска. С февраля по март мужчина сбыл 145 тыс. фальшивых российских рублей (купюры по 5 тыс.) и $300 в Минске, Могилеве и Витебской области. Используя торговые интернет-площадки, за "валюту" злоумышленник покупал у людей различные товары. Некоторые из них перепродавались за настоящие деньги. Для конспирации он регистрировал российские и немецкие телефонные номера в мессенджерах, через которые договаривался с продавцами о встрече. За покупкой ехал на такси "от борта", однако до места не доезжал и некоторое расстояние проходил пешком. Иногда по телефону таксиста менял обстоятельства сделки. Своим жертвам мужчина представлялся гражданином России и пояснял, что может рассчитаться только валютой. "В Верхнедвинске и Минске на уловку попались продавцы рогов животных, в Могилеве - ювелирных украшений, в Орше - пчелиного воска, а в Витебске - наушников и секрета желез бобра. В последующем поддельные купюры выявляли при обмене работники банков", - рассказали в МВД. Фальшивомонетчика задержали российские полицейские в Ивановской области РФ: он попался за аналогичные преступления. По предварительной информации, мужчина приобретал "деньги" на специализированных интернет-площадках у себя на родине. В Беларуси по семи преступным эпизодам следователи возбудили уголовные дела за хранение и сбыт поддельных денег. МВД обращает внимание: операции с иностранной валютой без спецразрешения влекут не только административную ответственность, но и риск стать жертвой фальшивомонетчиков.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!