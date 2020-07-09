Серийный нарушитель-бесправник попал в ДТП на подъезде к Гродно

9 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка перевернулась под Гродно, за рулем был бесправник. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около двух часов ночи 8 июля. У деревни Индура автомобиль "Мицубиси" вылетел в кювет. "Пострадал водитель. 34-летний мужчина с травмами доставлен в реанимацию", - сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель в момент ДТП был пьян. Водительского удостоверения у него нет. Ранее мужчина за различные нарушения привлекался к ответственности 38 раз, в том числе в этом году его уже задерживали за езду в нетрезвом виде.-0-