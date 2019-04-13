Сестры из Гродно заработали на талончиках около Br60 тыс.

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подпольный бизнес на талончиках и проездных билетах на общественный транспорт организовали в Гродно две местные жительницы, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Нарушения в одном из киосков "Гроднооблсоюзпечать" обнаружились в сентябре 2018 года. Тогда проверяющих удивили данные о количестве проездных документов - они просто не поместились бы в ларьке.

Как выяснилось, все началось в 2014 году, когда одна предприимчивая девушка устроилась на работу в киоск на одной из остановок общественного транспорта. Затем к ней присоединилась ее сестра. Вместе они с 2015 года, продавая проездные билеты и талоны, систематически присваивали часть денег. Чтобы скрыть недостачу, ежемесячно составляли отчеты, указывая завышенный остаток товаров.

Во время ежегодных инвентаризаций материальных ценностей девушки вносили часть денег, а также просили проездные и талоны у продавцов других киосков. Но в последний визит проверяющих выяснилось, что не хватает продукции на сумму, за которую можно было бы купить двухкомнатную квартиру. Предприятию причинен ущерб Br57586.

Женщины полностью признали вину и раскаялись в содеянном, а также погасили ущерб в полном объеме. Суд признал работниц виновными в присвоении имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной или личной заинтересованности.

Каждой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с конфискацией имущества и лишением права занимать материально ответственные должности на три года. К обеим применена отсрочка исполнения наказания сроком на два года. Кроме того, они обязаны в течение восьмидесяти часов заниматься общественно-полезными работами.-0-