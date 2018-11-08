Сезонный киоск сгорел в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киоск для торговли овощами и фруктами сгорел в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Спасателям о горящем киоске в районе пр. Пушкина,81 сообщили 7 ноября в 19.38. "Прибывшие на место работники МЧС уже через 10 минут ликвидировали возгорание. По предварительным данным, внутри сезонного киоска для торговли овощами и фруктами загорелись деревянные поддоны и упаковочная тара", - проинформировали в управлении.
Причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.196 BYN
|3.21 BYN