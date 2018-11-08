Сезонный киоск сгорел в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киоск для торговли овощами и фруктами сгорел в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Спасателям о горящем киоске в районе пр. Пушкина,81 сообщили 7 ноября в 19.38. "Прибывшие на место работники МЧС уже через 10 минут ликвидировали возгорание. По предварительным данным, внутри сезонного киоска для торговли овощами и фруктами загорелись деревянные поддоны и упаковочная тара", - проинформировали в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МГУ МЧС