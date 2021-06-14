Шашку образца 1881 года изъяли у жителя Бобруйского района

14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провели экспертизу шашки образца 1881 года, которая состояла на вооружении в Российской империи. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Данное оружие правоохранители изъяли у 57-летнего жителя Бобруйского района. По словам мужчины, шашку он нашел случайно при разборе деревенского дома. С целью установления, является ли данный объект холодным оружием, следователи назначили судебную экспертизу в Бобруйский межрайонный отдел ГКСЭ", - отметила Ирина Рачковская.

Во время детального исследования судебный эксперт установил, что это длинноклинковое холодное оружие рубяще-режущего и колюще-режущего действия, а именно - шашка драгунская солдатская образца 1881 года, изготовленная в Российской империи на Златоустовской оружейной фабрике в 1903 году. "Несмотря на то, что на клинке шашки имеются значительные коррозионные повреждения, само оружие в целом, а также имеющиеся на нем заводские и войсковые клеймения сохранились в удовлетворительном состоянии, что позволило судебным экспертам идентифицировать его с конкретным известным образцом холодного оружия", - подчеркнула главный специалист.

Более того, данная шашка, предположительно, состояла на вооружении 1-го Восточно-Сибирского пехотного батальона Русской императорской армии под номером 201. Вероятно, она оказалась на территории современной Беларуси еще во времена Первой мировой войны: вышеуказанное воинское подразделение в октябре 1915 года держало оборону фронта по линии Барановичи - Пинск.

Примечательно, что на исследуемой шашке сохранились клейма 1903 года, так как после 1917 года на оружии Российской империи все первоначальные клейма зачеканивались (уничтожались) и на их месте наносились новые.

Такой экземпляр холодного оружия впервые исследовали судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.-0-