Шесть автомобилей попали в ДТП в Бресте

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1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на одной из оживленных транспортных магистралей в ДТП попали шесть автомобилей, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции. Авария случилась сегодня около 07.00 на улице Пионерская. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля "Даф" при перестроении не уступил дорогу "Опелю", который ехал во встречном направлении. Транспортные средства столкнулись. От удара легковушка выехала на другую полосу и остановилась. В это время водитель автомобиля "Шевроле" приостановился, чтобы объехать "Опель", а в него врезался попутный "Фольксваген". Участниками этого ДТП стали еще один "Фольксваген" и "Мазда". В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении водителя "Даф" вынесен административный протокол за создание аварийной ситуации. Еще три человека привлечены к ответственности за несоблюдение дистанции. "Следует выбирать безопасную скорость движения, боковой интервал и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Это позволит избежать столкновения в случае экстренного торможения на зимней дороге", - подчеркивают в ГАИ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!