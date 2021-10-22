Шесть белорусов доставлены в больницу после ДТП под Киевом

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть граждан Беларуси доставлены в Обуховскую больницу после ДТП под Киевом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Официальный Минздрав".
После первичного осмотра врачи Обуховской ЦРБ сообщили белорусским коллегам, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. На сегодняшний момент их жизни ничего не угрожает.
Специалисты Минздрава Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими специалистами.
В Минздраве напомнили, что авария произошла на 51-м трассы Киев - Знаменка. По данным местной полиции, в автобусе находилось 17 человек - все белорусские граждане.-0-