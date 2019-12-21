Шесть человек эвакуированы на пожаре в Полоцке

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек эвакуированы при пожаре в Полоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Евфросиньи Полоцкой поступило спасателям сегодня в 1.10. Работники МЧС с четвертого и пятого этажей по лестничным маршам эвакуировали шесть человек.

В результате пожара уничтожено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Причина устанавливается.

Еще один инцидент произошел в Минске 20 декабря. Сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Седых поступило спасателям в 11.24. Пострадал мужчина 1964 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом: термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1-4-й степеней (45%).

Причина пожара устанавливается.-0-