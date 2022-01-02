Шесть человек погибли при пожарах в первый день нового года

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли шесть человек, пятеро травмированы. Еще десять спасены работниками МЧС или населением, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Первый в этом году пожар с гибелью человека случился ранним утром 1 января: в 05.20 в МЧС сообщили о возгорании в жилом доме по ул.Центральной в агрогородке Пастовичи Стародорожского района Минской области. На месте обнаружен погибший 51-летний неработавший хозяин.
Затем на вызов ездили спасатели Осиповичей Могилевской области. В жилом доме по ул.Чумакова обнаружен погибший на пожаре 55-летний хозяин жилища, также неработавший. К возгоранию, вероятно, привело неосторожное обращение с огнем.
На пожаре в своей квартире на 1-м этаже двухэтажного четырехквартирного жилого дома в деревне Святица Ляховичского района Брестской области погиб 56-летний мужчина.
Спасателям Минской области в 16.52 поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже пятиэтажки в Дзержинске по ул.Шарко, 4. Работники МЧС успели спасти жену хозяина жилища, она госпитализирована с ожогами. Самого владельца квартиры нашли уже погибшим. Из вышерасположенных квартир спасены 4 человека.
Вечером 1 января два человека погибли при пожарах в Витебской области. В областном центре в квартире на 5-м этаже по ул.Ленинградской спасатели нашли брата хозяина жилища без признаков жизни. Также обнаружен погибшим в своем доме в деревне Слободка-Гущинская Ушачского района 61-летний неработавший.
По каждому случаю устанавливаются причины пожара и гибели людей.-0-